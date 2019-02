Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Maior cortejo do Ribatejo no Carnaval é em Samora

Entrada livre espera atrair cerca 500 foliões nos dois principais dias de festa.

Por M.B. | 08:45

"É o maior Carnaval do Ribatejo e até agora não apareceram provas em contrário."



Quem o diz é Rui Alves, presidente da Associação Recreativa e Cultural Amigos de Samora (ARCAS), responsável pela organização daquele Carnaval saloio que não peca por falta de ‘glamour’.



A edição deste ano conta com "mais dias de folia e diversão" e coroou dois habitantes da terra que, por esta altura, levam uma semana de reinado.



A "alegria" de quem brinca ao Carnaval sai à rua esta quinta-feira, com o desfile das crianças e idosos. No sábado, a sede da ARCAS é invadida para o primeiro dos ‘Assaltos de Carnaval’, e a festa repete-se na segunda.



No domingo, o corso carnavalesco conquista as ruas da cidade, onde regressa na terça-feira para o ‘expoente máximo’ dos festejos.



No total, desfilam 13 carros alegóricos e meio milhar de foliões.



A entrada é livre.