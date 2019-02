Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Câmara de Loulé investe 350 mil euros no ‘Circo Selfie’

Os alunos das escolas do concelho vão abrir o programa com o Carnaval Infantil.

Por Rafael Duarte | 08:44

A Câmara de Loulé investiu cerca de 350 mil euros na organização do Carnaval este ano. O valor foi avançado esta segunda-feira pelo presidente da autarquia, Vítor Aleixo, na apresentação do desfile, que vai contar com 14 carros alegóricos e cerca de 600 figurantes.



O autarca referiu que "houve uma ligeira diminuição em relação à verba dos anos anteriores". O corso vai percorrer a avenida José da Costa Mealha nos próximos dias 3, 4 e 5 de março.



Este ano o tema do desfile é ‘O Circo Selfie’, e a razão é muito simples, como explica Vítor Aleixo: "Tem tudo que ver com as modas do momento. As selfies são uma coisa que toda a gente faz.



A começar pelo nosso Presidente da República, que é alguém que popularizou ainda mais as selfies." A escolha agradou à equipa de criativos, como refere Palhó, pois "é um tema que dá para fazer muita coisa e isso facilitou o trabalho".



Os alunos das escolas do concelho abrem o programa no dia 1 de março com o desfile infantil. Para Vítor Aleixo este é "um dos momentos mais bonitos" porque "transmite o valor de brincar às crianças".



Além dos desfiles, no período do Carnaval realiza-se ainda a 45ª edição do Torneio Internacional de Vela, em Vilamoura, a 2, 3 e 4 de março; uma marcha/corrida, no dia 1; um passeio por Loulé, a 3; e o Baile de Gala, a 4 de março.



O Carnaval de Loulé volta a apostar na proteção do ambiente e uma das novidades é a utilização de copos de papel 100% biodegradáveis.



Os desfiles realizam-se, nos três dias, entre as 15h00 e as 17h30. As entradas têm um custo de 2€ e revertem a favor de instituições de solidariedade social do concelho.