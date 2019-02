Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Carnaval de Pataias em Acobaça aposta na animação

900 figurantes no corso da vila que espera receber 10 mil pessoas.

06:00

Em Pataias (Alcobaça), o carnaval vive-se com intensidade e 13 grupos e 11 carros vão desfilar com mais de 900 figurantes. Diogo Cardeira, de 29 anos, e Sílvia Ribeiro, de 33, são os reis.



"É com emoção e orgulho que sou a rainha. São já muitos anos a desfilar..." O parceiro do trono também está feliz: "Ser rei é uma vez na vida e estamos ansiosos com o desafio."



Ao longo dos últimos 21 anos, a comissão organizadora tem criado uma tradição na localidade que todos querem honrar para manter a vila no mapa das festas de Entrudo.



"A avaliar pelo trabalho que está a ser feito, vai ser um sucesso", destaca Dário Moleiro.



Os temas dos carros são variados e vão desde o Peter Pan ao Pinóquio, passando pelo Lobo Mau e os 3 Porquinhos, até ao Zorro.



Os corsos acontecem nos dias 3 e 5 de março, das 15h00 às 18h00, com entradas a três euros. São esperadas dez mil pessoas.