Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Bairrada ao ritmo do samba no Carnaval

Cortejos vão realizar-se no centro da cidade da Mealhada, em ano de afirmação do desfile noturno.

Por Gonçalo Silva | 06:00

A comemorar 41 anos, o Carnaval da Mealhada conta com uma particularidade: quase sempre um ator brasileiro reinou na Bairrada. E este ano não será diferente, com o brasileiro Igor Marchesi a assumir esse papel.



Já a apresentadora portuguesa Inês Simões será a rainha, numa festa com três cortejos - 3 e 5 de março, pelas 14h30, e dia 4, num desfile noturno, às 21h30.



"O Carnaval era realizado no sambódromo. Desde que assumimos a organização, passou a ser feito no centro da cidade, o que funciona melhor", explica Alexandre Oliveira, presidente da Associação do Carnaval da Bairrada.



O samba e as quatro escolas são outras das marcas deste Carnaval. "Estamos a todo o gás e a trabalhar afincadamente ", explica Rita Ramos, presidente da escola Amigos da Tijuca.



"Vamos levar muita alegria para a avenida", refere também Rita Fernandes, presidente da escola de samba Batuque.