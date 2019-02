Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Estarreja gasta meio milhão de euros nos desfiles de Carnaval

Cinco escolas de samba, sete grupos de folia e 13 carros alegóricos vão incorporar os corsos carnavalescos.

Por Patrícia Lima Leitão | 08:58

Estarreja está em contagem decrescente para os grandes corsos carnavalescos, que saem à rua nos dias três e cinco de março. Cinco escolas de samba, sete grupos de folia e 13 carros alegóricos vão incorporar os desfiles.



Já a programação oficial de um dos carnavais mais antigos do País começa esta sexta-feira. O investimento é de meio milhão de euros.



A preparação começa quando termina a edição anterior, mas é no último mês que o trabalho aperta.



"Ficamos a ultimar os pormenores até às cinco ou seis da manhã, todos os dias. É a paixão que nos move", confessa Vítor Bastos, presidente da escola de samba ‘Vai Quem Quer’, com 180 elementos.



As mãos desdobram-se e todos os minutos contam. Assim obriga a corrida contra o tempo. O tema da escola premiada é ‘Em Busca de Aventuras’.



Os reis deste ano são Néu Felgar e Paula Silva, gente da terra, com muitos desfiles nas pernas.