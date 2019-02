Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Carnaval Saloio na rua para 150 mil visitantes

Cerca de dois mil figurantes repartidos por 18 grupos participam no corso, que conta com 15 carros alegóricos.

Por Rogério Chambel e Susana Pereira Oliveira | 08:49

Arte e Fantasia’ é o tema do Carnaval deste ano em Loures. Os desfiles carnavalescos de domingo e Terça-Feira Gorda contam com 15 carros alegóricos e 18 grupos.



No total, o corso contará com 1850 figurantes para animar as ruas da cidade. O ritmo e a cor esperam atrair 150 mil visitantes "numa iniciativa cada vez mais importante a nível regional e nacional", disse esta quarta-feira o presidente da câmara, Bernardino Soares, na apresentação da festa.



Do programa, destaque para os desfiles, com a presença de mastronças (homens que se vestem de mulher). A febre da fantasia arranca, contudo, a 1 de março com o desfile de cinco mil crianças.



Para 2 de março está marcado o Baile de Receção e a apresentação dos Reis do Carnaval 2019, com atuação de bandas e DJ, no Pavilhão Paz e Amizade.



Domingo, dia 3, sai à rua o primeiro corso. No dia seguinte há Baile Trapalhão, em que os foliões são convidados a trazer um disfarce.



Depois do corso de dia 5, o Carnaval termina a 6 de março com a despedida e leitura do testamento do ‘Rei Momo’, no Enterro de D. Ocarário XLVI, com início no largo 4 de Outubro e cortejo fúnebre até ao parque Adão Barata. A entrada para ver o corso é gratuita.



Os visitantes contam ainda com tasquinhas, numa festa em que são investidos 250 mil euros.