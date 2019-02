Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Carnaval com concurso de cozido à portuguesa em Famalicão

Animação não se limita à cidade, estendendo-se a diversas freguesias do concelho.

Por Secundino Cunha | 08:41

Não há noite de Carnaval como a de Vila Nova de Famalicão e são cada vez mais os foliões que escolhem a cidade para dar largas à imaginação.



A noite de segunda para terça-feira de Carnaval (4 para 5 de março) é o ponto alto da folia, mas a festa arranca três dias antes, com as crianças das escolas do concelho a desfilar pelas ruas da cidade, a partir das 14h30, num cortejo infantil, carregado de cor.



No sábado há Baile de Máscaras em Delães, a partir das 20h00, e no domingo, a folia atravessa todo o concelho. Enquanto na Devesa, as famílias participam no workshop "eco-máscaras" a partir das 15h00, em Arnoso Santa Eulália mostra-se as máscaras no 35º desfile de Carnaval da freguesia.



Em Riba de Ave, festeja-se com o V Circuito de foliões a percorrer a vila, e em Ribeirão sai às ruas o 15º desfile de Carnaval. Todas as iniciativas arrancam pelas 14h30.



Na segunda-feira de Carnaval a cidade agita-se a partir das 14h00, com os seniores a mostrarem o que valem no Pavilhão Municipal. Alegria, convívio, boa-disposição e muita brincadeira marcam habitualmente o Carnaval sénior. À noite é a liberdade total. Sem hora nem lugar, só existe a garantia de que a festa será de arromba.



A contribuir para o ambiente de folia carnavalesca, decorre paralelamente o V Concurso de Montras de Carnaval em várias freguesias do concelho.



Este ano, há ainda uma novidade gastronómica a acompanhar os festejos: trata-se da iniciativa ‘Dias à Mesa’, da câmara municipal, que durante o Carnaval irá promover o Cozido à Portuguesa, em vários restaurantes do Município.