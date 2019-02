Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Quarenta anos de folia dão ‘ritmo’ para o Carnaval da Figueira da Foz

Ator Pedro Barroso e blogger Vanessa Alfaro serão o rei e rainha de festa, com 40 anos.

Por Gonçalo Silva | 08:45

Muita cor, animação, samba, carros alegóricos e cerca de 1200 participantes a integrar os corsos de Carnaval. A Figueira da Foz e Buarcos já vivem com entusiasmo o Carnaval e estão a ultimar os preparativos para a festa.



O momento alto acontece nos dias 3 e 5 de março - domingo e terça-feira de Carnaval – com os desfiles programados para a avenida do Brasil, em frente à praia, onde são esperadas milhares de pessoas.



A celebrar 40 anos de existência, e com o lema "Carnaval 40Tão, o maior folião", há este ano uma "forte aposta na popularidade" dos reis, referiu Liliana Pimentel, presidente da Associação do Carnaval de Buarcos/Figueira da Foz, na apresentação do evento que decorreu esta terça-feira.



O ator Pedro Barroso e Vanessa Alfaro - blogger e influenciadora digital na área do fitness e bem-estar – são os nomes escolhidos para contagiar e animar os foliões, depois de abandonada a eleição ou a escolha de uma figura local para ser rei ou rainha do Carnaval, como vinha acontecendo em edições anteriores.



Duas dezenas de automóveis antigos vão também participar nos corsos carnavalescos, com os tripulantes trajados à época das respetivas viaturas, naquele que será um dos momentos altos da festa.



A inclusão do voto do público na avaliação dos grupos de foliões e escolas de samba participantes será também uma das novidades. A edição deste ano do Carnaval da Figueira da Foz/Buarcos tem um orçamento de 120 mil euros.



Para o dia 23 está prevista a chegada dos reis à estação de comboios e percurso até à vila de Buarcos, e, já a 1 de março, decorre o Carnaval infantil.