Luciana Abreu vai dançar seminua no Brasil. Atriz irá ao programa de Jô Soares.

Por Patrícia Correia Branco | 01:30

Luciana Abreu está a apostar numa carreira em terras brasileiras e, para isso, tem contado com a ajuda da antiga estrela porno daquele país, Gretchen, com quem já gravou uma música.Além de já ter ido a vários programas de televisão no Brasil, a atriz prepara-se agora para desfilar no Carnaval mais famoso do Mundo, no Rio de Janeiro.