Atriz atua para “agradecer milagre” com as filhas gémeas.

Depois de, há cerca de um ano, ter vivido um dos momentos mais delicados, com as filhas a nascerem prematuras e a lutarem pela vida, Luciana Abreu, de 33 anos, recorreu à igreja evangélica e começou a ser seguida por um pastor. Agora, como forma de agradecimento, anunciou que vai atuar na Igreja Unidos, no Montijo.A ligação ...