Figueira da Foz com festa junto à praia no Carnaval

Cerca de 1200 foliões vão integrar os desfiles que acontecem na marginal da cidade.

Na Figueira da Foz e em Buarcos, as escolas de samba já saíram à rua para mostrarem parte de um trabalho que começou há vários meses.



Os ritmos do samba vão alegrar a avenida em frente à praia, nos cortejos que acontecem nos dias 3 e 5 de março.



Na noite de sábado, dia 2, haverá ainda um desfile noturno. "Estamos a tentar inovar todos os anos. Queremos englobar mais associações e coletividades", refere Liliana Pimentel, presidente da Associação do Carnaval de Buarcos/Figueira da Foz.



Nas escolas de samba, o ambiente é de festa e de entusiasmo. "Os preparativos estão bastante adiantados. Vamos levar à festa muita luz e calor humano", diz Liliana Sargento, presidente da escola de samba GRES – A Rainha.



"Os cortejos serão muito ricos e diversificados", explica ainda Mónica Sebastião, da escola GRES – Novo Império.



