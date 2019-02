Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Carnaval das Caldas da Rainha desfila 18 carros alegóricos e mais de mil figurantes

Festividade inclui as figuras icónicas de Bordalo Pinheiro, Zé Povinho e Maria Paciência.

Por F.G. | 09:56

Nas Caldas da Rainha, o Carnaval trapalhão inclui as figuras icónicas de Bordalo Pinheiro, Zé Povinho e Maria Paciência, indo desfilar 18 carros alegóricos e mais de mil figurantes de 20 coletividades.



Os reis do carnaval, Paulo Couto e Maria João Fortunato, que já costumam participar no corso através do GD do Peso e das Matrafonas das Caldas da Rainha, vão agora vestir a pele das personagens do universo bordaliano.



Trapalhão e satírico, o corso tem três momentos – sábado pelas 21h30; domingo e terça-feira, pelas 15h00, sempre com entrada grátis.