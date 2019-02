Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Mais de 100 mil pessoas esperadas no Carnaval da Nazaré

Nazarenos, com reis da terra, prometem três dias de folia para sábado, domingo e terça-feira.

Por Francisco Gomes | 06:00

A população da Nazaré vive, respira e sonha com o Carnaval desde o início do ano, altura em que são apresentados os reis... que representam o expoente máximo da folia. São por isso escolhidos entre quem habitualmente desfila e se mostra mais animado.



Henrique Maranhão, de 52 anos, e Mónica Piló, de 39, foram os eleitos. "Já costuma ser ótimo desfilar e agora ainda vai ser melhor. Vivemos o Carnaval intensamente", assegura a rainha. Ele completa: "É uma loucura dizerem que merecemos ser os reis. Prometemos dar uma grande animação."



Gil Ensinas, do grupo Os Cabeçudos, está radiante: "Partilhamos a alegria com quem nos visita. A Nazaré é fértil na criatividade e na espontaneidade. É assim o nosso Carnaval."



Todos os anos, o Carnaval da Nazaré tem um lema, que aproveita uma expressão popular da terra. ‘Menes c’a ninguém’ é o mote: "Representa uma autoexaltação dos nazarenos, que não são menos importantes do que ninguém, são sempre tão ou mais importantes", explica Walter Chicharro, o edil.



É do pavilhão da Bonarte, onde estão a ser preparadas as animações que versam diversos temas, que vão sair 20 carros alegóricos, para o desfile noturno no dia 2, a partir das 22h00, e para as tardes de 3 e 5 março, com início às 15h00. Com entrada livre, mais de 100 mil pessoas são esperadas na vila para apreciarem os 2500 foliões.