Mais de um divórcio por hora em Portugal no primeiro trimestre do ano

Nos primeiros três meses deste ano, foram realizados 2527 divórcios em Portugal - mais 18 do que no mesmo período do ano passado. Feitas as contas, em média, há mais de 24 casais a divorciarem-se por dia e mais de um a cada hora que passa.Os dados, disponíveis no portal Estatísticas Oficiais da Justiça, mostram que no primeiro trimestre deste ano houve 44 658 ações cíveis entradas e 56 173 findas nos tribunais e que a 31 de março havia 138 157 processos a aguardar resolução.Este é o número mais baixo dos últimos 12 anos. O documento revela que, em média, são agora necessários 224 dias para concluir todas as ações cíveis pendentes. A duração média era, há quatro anos, de 354 dias: 4 meses a mais do que este ano.h