Mamadou Ba conhece hoje sentença no caso de difamação de Mário Machado

O ativista antirracismo Mamadou Ba conhece esta sexta-feira a sentença no processo em que está acusado de difamar o militante nacionalista Mário Machado, num caso ligado à morte do cabo-verdiano Alcindo Monteiro em 1995, em Lisboa.

Nas alegações finais do julgamento no Juízo Local Criminal de Lisboa, o Ministério Público (MP) pediu a condenação de Mamadou Ba a uma pena de multa.

"Não se pode dizer que os condenados e as pessoas que estiveram presas não têm direito à honra. Não podemos afirmar que o assistente não se possa sentir ofendido", referiu a procuradora do MP, sublinhando que a "honra do assistente no processo [Mário Machado] também existe".