"Manadas" de jovens no Algarve em festas ilegais sem regras. São marcadas pelas redes sociais ou SMS

GNR dispersa grupos de jovens junto à praia entre Quarteira e Vilamoura

Com os bares e discotecas fechados, qualquer parque de estacionamento ou zona isolada no Algarve serve para reunir amigos e muitos desconhecidos, em festas improvisadas com música nos carros e regadas com bebidas alcoólicas, que transportam e conservam frescas em geleiras. Só numa noite, a GNR detetou dois ajuntamentos e dispersou cerca de 600 jovens, muitos deles menores, nos concelhos de Albufeira e Loulé. Uma das festas acabou com agressões entre os jovens e batalha campal com garrafas, que só terminou com a intervenção da GNR.Um dos jovens relatou ao CM que os participantes vêm de todo o País e já têm agenda de festas até ao fim de semana. Arrendaram casas ou quartos de hotel em grupos, e cada um fica numa cama, em alojamentos lotados, ou em casais, quando é o caso. Acordam a meio da tarde e a praia é a primeira etapa depois do hambúrguer ou da piza do dia. Antes de viajarem para o Algarve já combinaram tudo pelas redes sociais, por SMS ou em chats. Todas as noites há pontos de encontro previamente combinados, em ajuntamentos gigantes a que gostam de chamar "manadas", com um efeito subtilmente carinhoso na voz que trai a saudade que tinham das multidões.