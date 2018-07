Manifestantes protestam contra touradas na Póvoa de Varzim

Praça de Touros recebeu esta sexta-feira à noite a XXII Grande Corrida TV Norte.

A Praça de Touros da Póvoa de Varzim, onde as touradas terminam em 2019, recebeu esta sexta-feira à noite a XXII Grande Corrida TV Norte e, durante o espetáculo, muitos espectadores manifestaram-se contra a realização da corrida de touros.Durante o espetáculo, um homem com megafone protestou junto à arena contra atransmitida pela RTP 1. O público não gostou e assobiou à atitude do homem.Várias pessoas também se manifestaram nas ruas, antes do início do espetáculo, contra a realização da corrida na Praça de Touros da Póvoa de Varzim.







Recorde-se que esta foi a penúltima corrida na Póvoa de Varzim.