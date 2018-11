Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Manual escolar troca nome a Marcelo

Livro do 4º ano chama Manuel Rebelo de Sousa ao Chefe de Estado.

Por Bernardo Esteves | 09:40

Um manual escolar de Estudo do Meio, do 4º ano de escolaridade, trocou o nome do Presidente da República, chamando-lhe Manuel Rebelo de Sousa. Numa página em que constam os nomes dos 19 presidentes desde a implantação da República, o nome de Marcelo Rebelo de Sousa aparece trocado. A situação foi denunciada ao CM pelo pai de um aluno.



O livro é editado pela Santillana Editores, que garante ter já corrigido o erro nos novos livros. A editora, de origem espanhola, assegura que "a situação foi detetada no ano letivo passado e prontamente corrigida". Segundo Carla Cruz, diretora de marketing da Santillana, "os manuais colocados nos canais de distribuição neste ano letivo que está a decorrer já se encontram corrigidos".