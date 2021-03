A incidência da covid-19 em Portugal situa-se em 70 casos por 100 mil habitantes nos últimos 14 dias, segundo os dados divulgados esta segunda-feira pela Direção-Geral de Saúde (DGS). Excluindo as regiões autónomas, esse valor desce para 63,4.Em termos dos municípios, a 23 de março eram 32 os concelhos com mais de 120 casos por 100 mil residentes nos 14 dias anteriores (de 10 a 23 de março), o que traduz uma redução face aos 48 municípios nessa situação uma semana antes.Contudo, face aos dados do período de 2 a 16 de março observa-se que a incidência aumentou em 77 concelhos.As maiores subidas pertenceram aos municípios de Moura, com mais 138 casos por 100 mil habitantes, Marinha Grande (137), Odemira (122), Carregal do Sal (97) e Portimão (90).Em 61 concelhos a incidência manteve-se inalterada, enquanto nos restantes 170 municípios baixou.As maiores descidas no número de casos por 100 mil residentes ocorreram na Madeira, casos do Funchal (-742), Ponta do Sol (-419), Santa Cruz (-336) e Câmara de Lobos (-262). Fora da região autónoma, a maior redução pertenceu ao concelho alentejano de Serpa, com menos 231 casos por 100 mil habitantes.O concelho de Lisboa baixou a incidência face à registada a 16 de março de 115 para 89 casos por 100 mil habitantes.Esta evolução permitiu à autarquia da capital passar a ter uma incidência inferior à do concelho do Porto, onde o indicador desceu de 97 para 91 casos por 100 mil residentes.Ainda nos concelhos mais populosos, Sintra viu a incidência recuar de 96 para 82, Vila Nova de Gaia, pelo contrário, registou uma ligeira subida: de 68 para 74 casos por 100 mil habitantes.Entre os 24 concelhos com mais de 100 mil residentes, a incidência é mais elevada no Funchal (173), Amadora (113) e Almada (95). No extremo oposto encontram-se os municípios de Braga (25), Guimarães (28) e Matosinhos (40).