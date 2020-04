26 concelhos já ultrapassam os 100 infetados por coronavírus. Veja aqui os dados atualizados

(Nota: Os dados deste mapa reportam a 6 de abril e foram anunciados pela DGS a 7 de abril. Não contemplam todos os casos confirmados e não são incluídos os concelhos com menos de três casos confirmados)

Os 10 municípios com mais casos positivos de covid-19 registam já 4.784 infetados, o que representa 48,9% do total de 9.783 casos positivos registados nos concelhos do território nacional, segundo consta no relatório divulgado esta terça-feira, 7 de abril, pela Direção-Geral de Saúde (DGS).

No entanto, como a DGS não reporta os concelhos em que haja apenas um ou dois casos, o total de casos confirmados de infeção pelo novo coronavírus ascende a 12.442.

Lisboa (754), Porto (730) e Gaia (551) continuam a ser os concelhos com maior número de infetados (2.035), o que representa um quinto (20,8%) do total de casos positivos se for tido em conta o total de infetados distribuídos pelos concelhos nacionais.

O relatório revelado pela DGS mostra ainda que face ao dia de ontem, esta terça-feira houve mais quatro municípios a ultrapassar a marca dos 100 casos positivos, o que eleva para 26 o total de concelhos acima deste patamar – 8,44% dos municípios portugueses.



Por outro lado, mantém-se praticamente inalterado o quadro que mostra que o interior do país integra as regiões do país menos atingidas pela pandemia.

Ao final desta manhã, a DGS informou ainda que o números de mortes causadas pela pandemia do novo coronavírus aumentou para 345, o que significa que foi registado um aumento de 34 óbitos face aos 311 ontem verificado.

Esta evolução traduz-se numa duplicação do crescimento diário de mortos em termos absolutos, já que na segunda-feira se havia observado um aumento de 16 óbitos. Este crescimento é o segundo maior em Portugal desde que foi confirmado o primeiro caso positivo de Covid-19.

Já o número total de infetados subiu 6% para 12.442, o que configura um aumento na taxa de crescimento de novos casos confirmados comparativamente com a subida de 4% de segunda-feira. Trata-se do sexto dia consecutivo em que esta taxa de crescimento de novos casos positivos se fixa abaixo dos 10%, sendo ainda o décimo dia seguido com uma evolução inferior à marca dos 20%.

Taxa de letalidade sobe para máximo

Tendo em conta o número de infetados e de vítimas mortais, a taxa de letalidade é de 2,77%, o valor mais elevado de sempre e que compara com 2,6% ontem. Nos óbitos das pessoas com mais de 70 anos a taxa de letalidade é de 10,7%.

Segundo o boletim diário da DGS, há 186 mortos no Norte (mais de metade do total), 64 na região de Lisboa e Vale do Tejo, 88 no centro e sete no Algarve. Os Açores, Madeira e Alentejo continuam sem vítimas mortais a lamentar.

Entre as vítimas mortais, 219 têm mais de 80 anos, 78 entre 70 e 79, 35 entre 60 e 69, nove entre 50 e 59 e quatro com idade entre 40 e 49 anos. 157 são mulheres e 157 homens.

O número de casos suspeitos aumentou para 99.730 (ontem estava em 91.794 ) e 4.442 pessoas aguardam resultados de testes laboratoriais (4.500 ontem). Existem 184 casos recuperados, bem acima dos 140 de ontem.

O número de pessoas em vigilância pelas autoridades é agora de 25.070 (23.470 ontem).