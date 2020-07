Amadora com 1% da população infetada e Lisboa supera 4 mil casos de Covid-19

Após 10 dias sem atualizar os casos de covid-19 por concelho, a Direção-Geral de Saúde (DGS) revelou esta terça-feira, 14 de julho, a distribuição geográfica dos casos de infeção pelo novo coronavírus.Lisboa, que é também o município mais populoso, superou a fasquia dos quatro mil casos (4.084), o que se traduz numa incidência de 8,02 casos por mil habitantes. Ainda assim, existem quatro concelhos na Área Metropolitana de Lisboa (AML) onde a incidência é superior: Amadora, Loures, Odivelas e Sintra. Estes são, aliás, os concelhos onde se localizam as 19 freguesias que se mantêm em estado de calamidade.O concelho da Amadora regista 1.989 casos confirmados desde o início da pandemia, sendo o quarto município com mais casos.Desta forma, o município amadorense é o primeiro grande concelho - com uma população de 184 mil pessoas - a apresentar uma incidência superior a 1%, mais exatamente de 1,08%. Em todo o país, apenas Reguengos de Monsaraz (1,5%) e Ovar (1,29%) registam uma maior incidência.Entre os grandes municípios - com mais de 100 mil habitantes - apenas Loures (0,98%) se encontra próximo destes valores.O número de concelhos com mais de 100 casos confirmados ascende agora a 68, mais seis do que o indicado antes desta atualização.Face aos dados de 4 de julho, superaram a centena de casos os municípios de Águeda, Alcobaça, Benavente, Caldas da Rainha, Cinfães e Torres Vedras.Já o número de concelhos com pelo menos três casos - a DGS não identifica os municípios com dois ou menos casos confirmados - aumentou também em seis, somando agora 252, o que representa 81,8% dos 308 concelhos portugueses.Os municípios que passaram a constar da lista da DGS são Alandroal, Aljezur, Idanha-a-Nova, Machico, Mourão e Vila Viçosa.A Área Metropolitana de Lisboa (AML) totaliza 18.981 casos, o que representa 40,3% do total nacional. Isto apesar de os 18 municípios da AML terem um peso de apenas 27,8% na população do país.A incidência na AML situa-se em 6,63 casos por mil habitantes, muito acima dos 4,57 casos por mil residentes da média nacional.No entanto, a situação difere bastante de concelho para concelho dentro da AML, com a incidência a variar entre os 1,23 casos por mil pessoas em Palmela até aos 10,8 casos por mil residentes da Amadora. São oito os municípios da AML abaixo da média nacional.Já na Área Metropolitana do Porto (AMP), o total de casos ascende a 9.934, o que traduz uma incidência de 5,75 e corresponde a 21,1% dos casos nacionais. Sendo que a população da AMP equivale a 16,8% dos habitantes de Portugal.Na AMP os concelhos com mais casos são Vila Nova de Gaia (1.756), Porto (1.427) e Matosinhos (1.304). Em termos de incidência, contudo, os valores mais elevados pertencem a Valongo (7,94) e Matosinhos (7,44).