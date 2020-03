Saiba quantos casos de coronavírus há no seu concelho

A Direção Geral de Saúde revelou esta terça-feira, pela primeira vez, a divisão dos casos confirmados de covid-19 por cada concelho do país.

Lisboa e Porto, que são os mais populosos do país, são também os que apresentam mais casos e a Maia é o terceiro município com mais de 100 pessoas infetadas com o novo coronavírus.

Os dados da DGS permitem também concluir que pouco mais de 20% dos concelhos apresentam pelo menos um caso. São 66 num total de 308.

Contudo, estes dados pecam por defeito, uma vez que a DGS não distribuiu geograficamente todos os casos confirmados que são conhecidos até hoje.

A DGS relatou a existência de 2.362 casos confirmados, mas nas tabelas que inseriu no boletim diário constam apenas 1.287, ou seja, pouco mais de metade do total.

No comunicado enviado esta tarde, a DGS explica que a "informação reportada na caracterização demográfica é relativa a 54% dos casos confirmados".

Apesar dos dados não estarem atualizados à data de hoje, são relevantes para se perceber os concelhos portugueses onde a propagação do coronavírus está a ter maior intensidade. No mapa em cima pode clicar em cada município para ver os dados de cada um.

Taxa de crescimento dos infetados abranda

A DGS revelou hoje que o número de pessoas infetadas em Portugal com o novo coronavírus aumentou para 2.362, um crescimento de 14,7% face a esta terça-feira. Ontem o número de infetados tinha aumentado 28,8% para 2060, pelo que em termos absolutos a subida de casos foi de 302 e a taxa de crescimento baixou para metade.

Quanto ao número de vítimas mortais, são agora 30, sete acima das 23 registadas até ontem.



Verifica-se assim um abrandamento na taxa de crescimento do número de infetados, que está pela primeira vez abaixo dos 20%. O crescimento do número de mortos também é inferior a ontem, quer em variação absoluta (sete contra nove), quer em percentagem (30% contra 64%).

Segundo o boletim diário da DGS, há oito mortos na região de Lisboa e Vale do Tejo, 11 no centro, 9 no Norte e um no Algarve. Há também agora uma vítima mortal a lamentar nos Açores. Entre as 30 vítimas mortais, 11 têm mais de 80 anos, 14 entre 70 e 79, 1 entre 60 e 69, dois entre 50 e 59 e 1 entre 40 e 49.



Tendo em conta o número de infetados e de vítimas mortais, a taxa de letalidade está em 1,3%, contra 1,1% ontem.

O número de casos suspeitos aumentou para 15.474 (ontem estava abaixo de 14 mil) e 1.783 pessoas aguardam resultados de testes laboratoriais. Existem apenas 22 casos recuperados (14 ontem).