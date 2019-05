Máquinas de comida com pouca diversidade e inexistência de fruta fresca

Pouca diversidade na oferta alimentar e a inexistência de fruta fresca são as principais conclusões por parte da Ordem dos Nutricionistas sobre a ação inspetiva realizada pela Inspeção-Geral das Atividades em Saúde às máquinas de venda automática existentes nos hospitais."Verificamos, com satisfação, que o primeiro desafio foi vencido. Houve alteração na oferta alimentar e o resultado é satisfatório. Agora, falta trabalhar para atingir a excelência, que é contribuir, por um lado, para que o Serviço Nacional de Saúde disponibilize uma vasta variedade de produtos alimentares saudáveis, e por outro, para que os portugueses adotem hábitos alimentares mais equilibrados", revelou Alexandra Bento, Bastonária da Ordem dos Nutricionistas, entidade que solicitou a ação inspetiva."Se trabalharmos desde cedo em programas de educação alimentar, para uma criança um palito de cenoura poderá ser tão apelativo quanto uma batata frita. Estou certa de que, nessa altura, as instituições vão disponibilizar uma oferta alimentar mais saudável", defendeu Alexandra Bento.A ação inspetiva abrangeu 20 máquinas em dez unidades hospitalares: Almada, Braga, Barcelos, Santarém, Coimbra, Figueira da Foz; Institutos de Oncologia de Coimbra e Porto; Centros Hospitalares do Baixo Vouga (Aveiro) e de Lisboa Ocidental.A Ordem dos Nutricionistas divulgou que aguarda a realização de uma outra ação inspetiva, que solicitou em junho, aos bares, cafetarias e bufetes do Serviço Nacional de Saúde para verificar o cumprimento do despacho que limita os teores de sal, açúcar e gorduras.O Ministério da Educação regista uma média de quatro queixas por dia sobre a qualidade da alimentação servida nos refeitórios escolares. Face a igual período do ano passado houve, contudo, uma redução das queixas na ordem dos 25%, ao passarem de 811 para 600. As queixas são, na maior parte dos casos, referentes à falta de pessoal. Para o Ministério da Educação a melhoria verificada resulta de um reforço de fiscalização.foi o ano em que foi posto um fim à venda nas máquinas de produtos prejudiciais para a saúde por conterem álcool ou elevadas quantidade de açúcar, gordura ou sal, tais como bebidas alcoólicas, refrigerantes, doces, salgados e refeições rápidas com molhos.A Inspeção-Geral das Atividades em Saúde assegura o cumprimento da lei na prestação dos cuidados de saúde, pelos organismos do Ministério da Saúde ou entidades privadas.