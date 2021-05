Marcelo considera que problema da imigração foi "o mais evidente" em Odemira

O Presidente da República considerou esta quarta-feira que o problema da imigração foi "o mais evidente" em Odemira e que a sociedade "prefere ver a ponta do `iceberg´" a discutir a "parte fundamental" que é ver as condições sociais.

Em Esposende, no distrito de Braga, à margem de uma visita à Loja Social promovida pela autarquia local, Marcelo Rebelo de Sousa considerou que a questão da imigração "atravessa toda a Europa" e que não se pode querer que a economia "assente no trabalho dos imigrantes" avance e "ao mesmo tempo não dar as imigrantes o estatuto que eles merecem".

Analisando a questão da falta de condições sociais, de saúde e de trabalho em explorações agrícolas que a pandemia causada pelo novo coronavírus revelou, o Presidente da República reforçou a necessidade de se discutir os direitos dos imigrantes.