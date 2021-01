O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, afirmou este domingo que a situação do País "não é crítica, é muito crítica".Em declarações aos jornalistas à saída do Hospital de Santa Maria, em Lisboa, Marcelo referiu que terá de ser feita uma análises diariamente à evolução da pandemia da Covid-19, ou de semana a semana "para ver se é necessário restringir ainda mais o confinamento".O Chefe de Estado sublinhou que os cidadãos compreenderam as exceções impostas no primeiro confinamento em março/abril de 2020. Contudo, e perante as medidas anunciadas esta semana, Marcelo defendeu que os portugueses "devem ir mais longe para compreender o drama" atual da pandemia em Portugal. O Presidente da República admitiu que saiu "impressionado" da unidade hospitalar, considerando que as próximas semanas serão "determinantes"."Não há uma capacidade ilimitada de ampliação", alertou o presidente, que pediu aos portugueses que cheguem "mais longe" na contenção da Covid-19Em atualização