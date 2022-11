Marcelo manda cortar nas luzes de Natal para poupar energia

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, deu ordens para cortar nas iluminações de Natal no Palácio de Belém e na Cidadela de Cascais, com o objetivo de poupar no consumo de energia, devido ao aumento dos custos e também por motivos climáticos.









“O Presidente da República decidiu uma série de medidas de poupança de energia nos serviços da Presidência da República, que incluem a redução da iluminação noturna para os mínimos exigidos por razões de segurança”, refere a página oficial da Presidência da República, acrescentando: “Não haverá este ano a habitual iluminação de Natal nos Palácios de Belém e na Cidadela de Cascais, nem outras simbólicas iluminações especiais”,

Segundo a nota da Presidência, o Chefe do Estado decidiu adotar estas medidas “tendo em conta a atual situação no mercado energético, tendo como consequência aumentos de custos muito elevados quer para as famílias, quer para as empresas, que impõem redução de consumos, também por razões climáticas”. A ministra da Presidência, Mariana Vieira da Silva, saudou esta quinta-feira o “exemplo” dado pelo Presidente da República.



Recorde-se que o Governo aprovou um plano de poupança para cortar 5% nos gastos com energia na Administração Pública. Os centros comerciais também já estão a aplicar algumas medidas, com iluminação mais restrita, escadas rolantes mais lentas e ar condicionado com temperaturas na ordem dos 20 graus.