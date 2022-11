Crise energética impede iluminação de Natal nos Palácios de Belém e da Cidadela de Cascais

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, vai implementar uma série de medidas para poupar o consumo de energia nos serviços da Presidência da República."Tendo em conta a atual situação no mercado energético, tendo como consequência aumentos de custos muito elevados quer para as Famílias, quer para as Empresas, que impõem redução de consumos, também por razões climáticas, o Presidente da República decidiu reduzir a iluminação noturna para os mínimos exigidos por razões de segurança", pode ler-se em nota no site da Presidência.Devido a esta decisão, a habitual iluminação de Natal nos Palácios de Belém e da Cidadela de Cascais e outras simbólicas iluminações especiais não haverá este ano.