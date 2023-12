A aprovação, esta sexta-feira, do texto final sobre a autodeterminação da identidade de género nas escolas, com votos a favor do PS, BE, PAN e Livre; contra do PSD, Chega e IL e abstenção do PCP, gerou discussão acesa no Parlamento, em especial no que se refere ao acesso dos alunos às casas de banho e balneários, um dos pontos mais polémicos do diploma.









