O Presidente da República recusa mexer na composição do Conselho Superior do Ministério Público (CSMP), como é defendido pelo PSD, partido que quer reduzir o número de magistrados e permitir a entrada de personalidades da sociedade civil.“É necessário repensar no domínio legislativo, mas não contem comigo para promulgar alterações na composição do CSMP”, afirmou Marcelo Rebelo de Sousa, na cerimónia de encerramento do 12º Congresso do Sindicato dos Magistrados do Ministério Público (SMMP), em Vilamoura, Loulé.