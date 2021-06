Marcelo vai condecorar Estado-Maior das Forças Armadas e de cada um dos ramos quinta-feira

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, vai condecorar no 10 de Junho o Estado-Maior-General das Forças Armadas e os estados-maiores de cada um dos três ramos, Armada, Exército e Força Aérea.

De acordo com fonte da Presidência da República, durante a cerimónia militar comemorativa do Dia de Portugal, no Funchal, o chefe de Estado irá impor "as insígnias de membro honorário da Ordem Militar de Cristo nos estandartes nacionais do Estado-Maior-General das Forças Armadas, do Estado-Maior da Armada, do Estado-Maior do Exército e do Estado-Maior da Força Aérea".

A cerimónia militar comemorativa do Dia de Portugal, de Camões e das Comunidades Portuguesas terá lugar na Praça da Autonomia e na Avenida do Mar, no Funchal, a partir das 11h00 de quinta-feira.