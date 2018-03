Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Mau tempo atrasou o inevitável na Culatra

Quatro casas foram demolidas no núcleo habitacional.

Por João Mira Godinho | 08:35

A demolição de quatro casas no núcleo do Farol da ilha da Culatra, na ria Formosa, em Faro, devia ter arrancado ontem, logo pela manhã. Mas o mau tempo impediu as máquinas de fazerem a viagem entre o núcleo dos Hangares e o Farol durante algumas horas.



No entanto, foi apenas um pequeno atraso ao inevitável. E a demolição concretizou- -se durante a tarde.



Tal como tinha acontecido, quarta-feira, nos Hangares, poucos foram os populares que assistiram à demolição da construções. Mas a Polícia manteve-se no local, a acompanhar os trabalhos para garantir "a segurança de trabalhadores e moradores", explicou ao CM o comandante Pedro Palma, da Autoridade Marítima.



Há ainda 14 construções, nos dois núcleos, a aguardar decisão do tribunal.