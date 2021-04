O Norte voltou a ser a região do País com mais casos num dia. Na sexta-feira foram confirmados 601 casos de Covid-19, 216 dos quais no Norte e 153 em Lisboa e Vale do Tejo. Registaram-se 6 óbitos e houve 685 recuperados. Segundo o relatório epidemiológico da Direção-Geral da Saúde (DGS), o número de internamentos baixou para 466 (menos 20), o mesmo acontecendo em Cuidados Intensivos (119, menos nove).









Desde segunda-feira, quando o País entrou na nova fase de desconfinamento, registaram-se 2835 casos de Covid-19, o que dá uma média diária de 567. Nos cinco dias anteriores, que incluíram o fim de semana prolongado da Páscoa, houve 1779 casos, ou seja, 356 casos em média por dia.