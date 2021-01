Os hospitais do distrito do Porto registam, nos últimos dias, uma média de 100 internados por Covid-19. Os números mais recentes cedidos aomostram, contudo, que o Hospital de São João, no Porto, tinha 120 internados, este domingo, sendo que 40 estão na Unidade de Cuidados Intensivos. O hospital mantém, para já, o nível dois do plano de contingência.O Hospital de Penafiel, que serve os concelhos da zona do Vale do Sousa, registava, este domingo, 113 casos de Covid-19 em internamento, 12 dos quais em estado considerado crítico, nos Cuidados Intensivos. Esta unidade hospitalar chegou a registar, em novembro do ano passado, 235 casos de Covid-19 nas Urgências, em apenas um dia. O hospital esteve, então, em situação de pré-rutura.