Uma médica interna do Centro Hospitalar e Universitário do Algarve (CHUA) apresentou queixa na Polícia Judiciária (PJ) contra um cirurgião e o diretor do Serviço de Cirurgia I do Hospital de Faro por alegada negligência médica. Diana Carvalho Pereira garante ter conhecimento de “11 casos” ocorridos este ano, em que três dos doentes acabaram por morrer e outros sofreram lesões irreversíveis.









