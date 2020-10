Medicamento para ansiedade Victan já está disponível no mercado, avança Infarmed

A comercialização do medicamento indicado para ansiedade e sintomas nervosos "Victan 2mg", que estava indisponível desde julho, já foi reposta, anunciou a Autoridade Nacional do Medicamento (Infarmed).

Em comunicado, publicado no 'site' na sexta-feira, o Infarmed informa "os utentes, os profissionais de saúde e todos os agentes do circuito do medicamento" que o medicamento "Victan 2 mg" está disponível no mercado desde o passado dia 29 de setembro.

O Infarmed assegura que continuará a monitorizar a disponibilidade deste fármaco, advertindo que a sua utilização deve "ser criteriosa e ocorrer mediante prescrição médica".

A indisponibilidade deste medicamento no mercado foi anunciada no dia 21 de julho pelo Infarmed, que apontava na altura como "data provável" para a sua reposição o quatro trimestre deste ano.

O medicamento Victan, substância ativa Loflazepato de Etilo, é classificado como benzodiazepina com atuação ao nível do sistema nervoso central, encontrando-se indicado para a ansiedade e sintomas ansiosos.