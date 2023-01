Medicare aumenta salário mínimo bruto para 1.033,04 euros

O grupo Medicare aumentou o salário mínimo bruto dos seus colaboradores para 1.033,04 euros, em resultado da subida do salário mínimo base para 850 euros, a que se soma o valor do subsídio diário de refeição de 8,32 euros.

"O grupo Medicare, empresa portuguesa líder em planos de saúde e bem-estar, inicia o novo ano com boas notícias para os seus colaboradores: o aumento do salário mínimo bruto para 1.033,04 euros", indicou, em comunicado.

Este valor é resultado da subida do salário mínimo base para 850 euros, cerca de 12% acima da retribuição mínima mensal em vigor, a que se soma o valor do subsídio diário de refeição, que teve um aumento de aproximadamente 9% para 8,32 euros.

O novo valor do salário mínimo bruto para os colaboradores da Medicare entra em vigor este mês, podendo ainda somar-se o montante do prémio de 'performance' para os trabalhadores que "tenham uma retribuição com uma componente variável".

A Medicare justificou esta atualização com os "aumentos sucessivos do custo de vida, que estão a ter um forte impacto nas famílias portuguesas".

O grupo já tinha anunciado medidas como a flexibilidade nos horários de trabalho, em função das necessidades dos colaboradores, um dia extra de férias e a atribuição do dia de aniversário, bem como o prémio extraordinário, atribuído no Natal.