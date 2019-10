Médico do 'bebé sem rosto' está no centro de novos casos

Para aceder a todos os Exclusivos CM do dia 23.10.2019, ligue para: 760 10 80 82* Tome nota do código e coloque-o abaixo » Mais informação sobre este serviço Número válido apenas para Portugal. Custo da chamada €0.60 + IVA Saiba mais sobre outros métodos de pagamento

Sara está à beira de completar seis anos de vida. Bruno já fez 21. Não se conhecem, mas têm um elo em comum. Ambos nasceram com problemas físicos que o médico Artur Carvalho não detetou nas ecografias. O mesmo obstetra que não viu as malformações em Rodrigo, o bebé sem rosto.Sara nasceu com complicações no lado esquerdo do coração. "Tinha apenas uma hora de vida e teve de ser ... < br />