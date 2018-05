Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Médico nega atestado e é agredido

Clínico foi agredido a murro, na Chamusca.

08:33

O Sindicato dos Médicos da Zona Sul denunciou ontem uma agressão a um médico de família da Extensão de Saúde de Vale de Cavalos, no concelho da Chamusca.



O caso ocorreu na quarta-feira, após o clínico "ter recusado o pedido [de renovação] de baixa médica" a uma utente, tendo o companheiro desta entrado no consultório, agredindo o profissional com um murro. A Ordem dos Médicos censurou o caso e vai avançar para tribunal.



No mesmo concelho, na Extensão de Saúde do Chouto, "uma médica de família foi insultada por alguns utentes, tendo recusado trabalhar na unidade de saúde durante algumas semanas", revelou ainda o sindicato.