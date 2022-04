Médicos dos Serviços Sociais da Câmara Municipal de Lisboa (SSCML) pediram, com urgência, uma reunião ao presidente da Câmara de Lisboa, devido à “situação de grande fragilidade” da instituição, que assegura cuidados de saúde a 28 mil utentes.



Na exposição enviada a Carlos Moedas, em que são elencadas as dificuldades da área médica da instituição responsável pela ação social destinada a funcionários da autarquia, é destacado o “encerramento por três vezes da Unidade de Cirurgia do Ambulatório” dos SSCML.









