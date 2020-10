Médicos deixam alerta a ministra sobre SNS que vai entrar em "disrupção"

O

está novamente exposto a uma disrupção grave no seu funcionamento, numa altura em que ainda nem sequer foi capaz de recuperar o fortíssimo abalo sofrido ao longo dos últimos meses", alertam.

O bastonário da Ordem dos Médicos, Miguel Guimarães, e ex-bastonários estão "preocupados" com o estado do SNS e a aparente inação por parte das autoridades de saúde numa altura em que já estamos no outono e o número de casos tem vindo a crescer diariamente. "Numa carta aberta, publicada no jornal Público, direcionada à ministra da Saúde, Marta Temido, e respetivas autoridades, os médicos sublinham que o SNS "Sozinho não poderá ajudar todos os doentes" e que vai entrar em "disrupção" se nada for feito rapidamente."Já estamos na segunda semana de outubro e o que aconteceu, o que mudou de substancial na organização das pessoas e dos meios? Onde está o tão necessário e imprescindível plano para os dias e meses difíceis que enfrentamos?", questionam Miguel Guimarães,