O primeiro pedido de demissão dos 17 chefes da equipa de Urgência do Hospital de Braga chegou em maio. A Administração do Hospital pediu que recuassem e prometeu resolver o problema. Os clínicos, que se mostram "desgastados" por serem forçados a acumular as funções de chefia do serviço com a prática médica, esperaram até agora, mas na sexta-feira ‘bateram com a porta’ e demitiram-se em bloco.