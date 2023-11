Médicos em greve exigem em Lisboa retoma das negociações com o Governo

Dezenas de médicos em greve concentraram-se esta terça-feira em frente ao Hospital Santa Maria, em Lisboa, para exigir nova reunião com o Governo, lembrando que continua em funções e com autoridade para resolver os problemas do SNS.

"Estamos à espera que o Governo nos receba para a semana", afirmou João Proença, vice-presidente da Federação Nacional dos Médicos (FNAM), a estrutura sindical que convocou a paralisação nacional e concentrações, como a que está a decorrer hoje junto ao Hospital Santa Maria, em Lisboa.

"O objetivo desta concentração e desta greve é chamar a atenção para a desgraça em que vivemos", disse João Proença, contando que os médicos exigem o retomar das negociações e a marcação de uma nova reunião negocial com o ministro da Saúde, Manuel Pizarro.

Para o vice-presidente da FNAM, "é importante que para a semana haja um acordo mínimo, transversal para que se consiga obter uma resposta clara", nomeadamente no que diz respeito "à carreira médica" e "à qualidade dos serviços públicos prestados á população".

Além de Lisboa, a FNAM também promoveu concentrações no Porto e em Coimbra junto aos principais hospitais.