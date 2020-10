Médio do Desportivo de Chaves Kevin Pina está infetado com Covid-19

O médio cabo-verdiano Kevin Pina está infetado com covid-19, anunciou esta terça-feira o Desportivo de Chaves após a derrota por 2-0 em casa com a Oliveirense, para a sexta jornada da II Liga portuguesa de futebol.

O emblema de Trás-os-Montes explicou que o jogador de 23 anos teve um teste positivo ao novo coronavírus após mais uma ronda de testes aos jogadores e estrutura antes da receção à Oliveirense.

"O jogador está assintomático e em isolamento, seguindo as normas da Direção-Geral da Saúde, e a ser acompanhado pelo departamento médico do clube", realçou fonte do clube.

Desde o início da temporada, o Desportivo de Chaves já registou mais sete casos de infeção, entre jogadores e elementos da equipa técnica, com todos a terem sido já dados como curados.