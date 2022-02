Há cada vez mais lixo nos oceanos e mares, sendo que o plástico é responsável por mais de 80% da poluição - sobretudo sacos e garrafas. Segundo um relatório revelado ontem da World Wide Fund for Nature (WWF), o Mediterrâneo tornou-se um dos mares com mais microplásticos do Planeta, constituindo uma séria ameaça ao seu ecossistema e colocando em perigo a sobrevivência de 134 espécies.