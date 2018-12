Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Meia centena de ambientalistas marcha pela defesa do clima

Manifestação internacional decorreu em mais 150 cidades.

Por Francisca Genésio | 09:44

Cerca de meia centena de ambientalistas participaram este sábado na Marcha do Clima e manifestaram-se em frente à sede de uma empresa de exploração de combustíveis fósseis em Lisboa.



O protesto internacional pela defesa do ambiente decorreu em mais 150 cidades. Os ativistas contestaram sobretudo a exploração de petróleo e a emissão de gases com efeito de estufa.



A manifestação decorreu dias antes de o ministro do Ambiente, Matos Fernandes, participar na conferência da ONU que começa amanhã, na Polónia, sobre as alterações climáticas.



Para o governante, o encontro servirá para definir "mecanismos de monitorização e de medida das emissões".



Matos Fernandes garantiu que Portugal irá investir "largamente", dentro de 10 anos, na energia solar.