Bombeiros fazem recomendação para quem tem lareira

"Lareira Segura, Família Protegida" é o nome da campanha para combater "inimigo silencioso".

19:35

Os Bombeiros Voluntários de Camarate lançaram esta quinta-feira uma campanha para alertar a população para o perigo das lareiras. Numa publicação feira no Facebook, são explicados os perigos e sintomas a ter em conta durante o inverno com a lareira em casa.



A campanha de sensibilização para o Natal deste ano dá pelo nome de "Lareira Segura, Família Protegida".

"Uma campanha que visa sensibilizar as populações para a problemática do monóxido de carbono, que anualmente origina mortes trágicas no seio de muitas famílias. Porque na prevenção, salvamos vidas, esta campanha contem uma mensagem sob os perigos, sintomas e consequências deste "inimigo" silencioso e inodoro - o monóxido de carbono", lê-se na publicação.



Entre os sintomas a ter em conta estão: dor de cabeça, náuseas ou vómitos, falta de ar, convulsões, falta de força e desmaio.



Abrir as portas e janelas, ventilar a habitação, sair do ambiente quando este está contaminado com monóxido de carbono e recorrer ao hospital mais próximo são as recomendações a ter em conta.