Meia centena protesta em Loures contra fecho da CGD do Prior Velho

Esta é a única entidade bancária ainda existente na localidade.

Por Lusa | 20:23

Meia centena de pessoas protestou esta segunda-feira no Prior Velho, concelho de Loures, contra o eventual encerramento do balcão da Caixa Geral de Depósitos (CGD), a única entidade bancária ainda existente na localidade.

A ação de protesto foi convocada pela CDU de Loures (distrito de Lisboa) e contou com a presença do presidente da Câmara Municipal de Loures, Bernardino Soares, que se mostrou "bastante crítico" com a possibilidade daquele balcão vir a encerrar.

O balcão da CGD do Prior Velho, no concelho de Loures, poderá fazer parte de uma lista de 75 balcões que o banco público perspetivou encerrar até ao final deste mês, mas que até ao momento ainda não tornou pública.