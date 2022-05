Mentes por detrás do controlo da pandemia em Portugal lançam livro a explicar decisões

COVID-19 em Portugal: a estratégia. É este o nome do novo livro que vem explicar aos portugueses como é que se conseguiu controlar a pandemia de Covid-19 em Portugal durante os últimos dois anos. A obra é da autoria de especialistas e peritos ouvidos aquando das reuniões com Governo e DGS no Infarmed, e que foram orientando as medidas tomadas para combater a Covid com estudos científicos.Os sete especialistas, incumbidos da tarefa de conter a pandemia em Portugal e co-autores do livro, são Raquel Duarte, Felisbela Lopes, Filipe Alves, Ana Aguiar, Hugo Monteiro, Marta Pinto e Óscar Felgueiras. Este grupo tornou sua responsabilidade tentar, ao longo de vários meses, fornecer ao Governo um conjunto de medidas de saúde pública consideradas apropriadas para combater a pandemia. "Embora as pandemias sejam imprevisíveis, a preparação adequada e o planeamento prévio ajudam a geri-las melhor", afirmam.Durante os últimos dois anos foi possível perceber a fragilidade da Saúde Pública e a importância de atuar rapidamente no terreno para prevenir que a doença se transmita mais rapidamente.A identificação de "cadeias de transmissão e implementando medidas que permitiam cortar essa transmissão, foi determinante para conter a doença na comunidade", explicam. Foi neste sentido que em várias fases do combate à pandemia de Covid-19 nos vimos obrigados ao recolhimento obrigatório ou até ao confinamento, durante várias semanas.Outra questão levantada pelos especialistas neste livro é a necessidade de arranjar solução para sermos capazes de, no futuro, "lidar com a nossa capacidade de responder a uma variação repentina da dinâmica de procura e oferta".Para quem sempre questionou as medidas que foram tomadas pelos peritos do Infarmed e que foram implementadas pela Direção-Geral da Saúde e Ministério da Saúde, este novo livro explica todos os processos de decisão e deixa ainda algumas reflexões sobre o que pudemos aprender com estes anos de pandemia.A obra será apresentada a 13 de maio, às 18h, na Reitoria da Universidade do Minho, Braga, e conta com a presença do primeiro-ministro, António Costa, e a ministra da Saúde, Marta Temido.