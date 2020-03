Mercado de Campo de Ourique despede 42 funcionários

A empresa MCO, que gere o mercado de Campo de Ourique, vai fazer um despedimento coletivo de 42 funcionários.



A medida foi comunicada pelo administrador Diogo Sousa Coutinho, presidente do Grupo SC que, para além da MCO, gere o Cascais Kitchen (espaço de restauração no centro comercial CascaiShopping da Sonae Sierra) e a cadeia de restaurantes Noori Sushi, numa reunião realizada no passado dia 20.





Segundo a administração, a principal fonte de receitas da MCO tem origem na restauração, cuja afluência "tem sido praticamente nula" desde que o Governo decretou o estado de emergência.Numa carta aos trabalhadores despedidos a, que oteve acesso, a MCO diz ter uma folha salarial mensal de 46 mil euros, a que não pode fazer face.