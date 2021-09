Mês de julho foi segundo mais quente na Europa mas frio em Portugal

Julho foi o terceiro mais quente a nível mundial e o segundo com temperaturas mais elevadas na Europa.Contudo, o mês foi considerado frio em Portugal, divulgou o Instituto Português do Mar e da Atmosfera. Em relação à precipitação, houve inundações devastadoras na Bélgica, Alemanha, Luxemburgo, Holanda, Suíça e Reino Unido.Por outro lado, foi seco na Península Ibérica e muito seco no Leste da Europa.A chuva marca o início de setembro, com a colocação sob aviso amarelo dos distritos da Guarda, Viseu, Bragança e Vila Real. Neste último, com a concentração de humidade, as serras do Marão e do Alvão têm parecido cobertas de neve.